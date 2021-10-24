Гол Малиновского не помог «Аталанте» обыграть «Удинезе»

В поединке девятого тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле встречалась с «Удинезе». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Счет открыл на 56-й минуте забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Видео гола смотрите в нашем телеграм-канале. Гости ушли от поражения в компенсированное время.

«Аталанта» набрала 15 очков и переместилась на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

9 тур

«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1

Голы: Малиновский, 56 (1:0). Бету, 90+4 (1:1).

Ранее была информация, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков намерен вызвать Малиновского в национальную команду.

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