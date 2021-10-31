Гол-красавец Судакова и ассистентский дубль Додо: как «Шахтер» громил «Десну»

30 октября «Шахтер» одержал крупную победу над «Десной» (4:1) в рамках 13-го тура УПЛ.

Дончане открыли счет на девятой минуте усилиями Манора Соломона. На 23-й минуте Безбородько в ответ смог пробить Анатолия Трубина. Но уже через четыре минуты эффектный гол забил Георгий Судаков. Во втором тайме «Шахтер» добил соперника благодаря точным ударам Тете и Фернандо.

Перевес донецкой команды не вызывал сомнений. Счет ударов в створ — 11:2 в пользу «Шахтера». «Оранжево-черные» не позволили «Динамо» оторваться от себя больше, чем на три очка.

3 ноября «Шахтер» сыграет выездной матч против мадридского «Реала» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

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