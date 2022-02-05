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Гливинский: российские журналисты провоцируют украинских олимпийцев в Пекине

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
21:29
Новость
Олимпиада

На самом старте Олимпийских игр-2022 в Пекине представители России устроили провокацию украинскому журналисту Ли Рини. Об этом сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский, обнародовав детали на своей странице в Facebook.

«Так вот, ситуация, в ответ на которую, судя по всему, решили таким непутевым способом отреагировать московские медиа. Во время интервью в микс-зоне сразу после Ли задавать вопросы украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому начал россиянин. После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокативного характера: «Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?», «Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?».

А наш журналист логично спросил коллегу «Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?» Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях - вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?

Но ситуация в микс-зоне закончилась без обострений - россиянин ушел, чем, в конце концов, показал хороший пример своим землякам. Однако, как видим, не все люди этой страны так считают. Потому и получается такое позорное поведение, как на видео.

На видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику. На этот случай нужно обращать внимание, в частности НОК Украины. А мы, с нашей журналистской стороны, обратим на это внимание Международной Ассоциации спортивной прессыAIPS, членом которой является наш коллега», - написал Гливинский.

Также разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022.

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