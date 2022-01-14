Главный врач «Шахтера» рассказал о потерях донецкой команды

Главный врач «Шахтера» Артур Глущенко поделился информацией о медицинской ситуации в донецком клубе. Есть серьезные потери.
«У нас не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда.
Не будет проходить Соломон, у него хроническая проблема. Мы решили ее решить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется», — сказал Глущенко в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее подтвердился трансфер бразильского вингера Давида Нереса из «Аякса» в «Шахтер».
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