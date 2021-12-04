Главный тренер женской сборной Украины по футболу стал лучшим тренером в 2021 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги работы тренеров женских команд в 2021 году.



Главный тренер сборной Украины Луис Кортес был признан лучшим тренером женского клубного футбола 2021 года, сообщает IFFHS.

Он набрал 185 очков и на 130 пунктов опередил Соню Бомпастор из французского «Лиона». Третью строчку заняла тренер «Челси» Эмма Хейз с 35 баллами. В топ-5 также вошли Йенс Шойер из «Баварии» (10) и Артур Элиас из «Коринтианса» (5).

Кортес возглавлял женскую команду «Барселоны», с которой в 2021-м выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. В итоге он получил награду «Лучший тренер» в Испании.

В настоящее время 35-летний специалист работает с женской сборной Украины.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.

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