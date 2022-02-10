Главный тренер сборной Украины посетил матч киевского «Динамо» на сборе в Турции

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков 9 февраля отправился в командировку в Турцию.

Там, как стало известно Meta-ratings.com.ua, наставник сине-желтых планирует пробыть до 20 февраля, чтобы посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, в которых выступают кандидаты в национальные сборные Украины.

Александр Петраков

Отметим, что сегодня киевское «Динамо» отыграло в Анталии последний контрольный матч на первом сборе в Турции и на два дня вернулось в Киев, чтобы 13 февраля снова отправиться на второй турецкий сбор. Поэтому у главного тренера сборной будет возможность пообщаться с представителями «Динамо» в ближайшее время, хотя Александр Петраков уже успел посетить матч киевлян с боснийским «Широки Бриег», а завтра, 11 февраля, главный тренер воочию просмотрит матч между «Металлистом» и «Полесьем».

Что касается донецкого «Шахтера», то «горняки» в Турции пробудут до 19 февраля. Ближайший спарринг у дончан 12 февраля – против одноклубников из Караганды.



Ранее в эксклюзивном интервью Metaratings Александр Петраков рассказал о том, как команда будет готовиться к плей-офф ЧМ-2022 против сборной Шотландии, с какими трудностями столкнулся тренерский штаб, и как часто тренер общается с нашими легионерами.

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