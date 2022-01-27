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Главный тренер сборной Украины по биатлону сдал повторный тест на COVID-19

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
23:45
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал еще один тест на ковид по прилету в Пекин.

Повторный ПЦР-тест Юрая показал отрицательный результат.

На данный момент Юрай находится в отдельном помещении до особого распоряжения Организационного комитета Олимпиады. Планируется, что завтра будет сделан еще один тест.

Напомним, что Санитра сдал два теста на ковид по прилету в Пекин – первый показал положительный результата, второй был отрицательным.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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