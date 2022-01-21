Главный тренер «Прикарпатья»: Пару футболистов собирались уезжать за границу

В эксклюзивном комментарии Meta-ratings.com.ua главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан рассказал о последних новостях из команды. В частности, он прокомментировал информацию об уходе из клуба вратаря Ивана Пицана.



«Читал об этом. От нас ушел Новак, он закончил игровую карьеру и теперь будет тренером вратарей в «Минае». Вместо него взяли Герыча из «Балкан». Пицан остается. Как и еще пару футболистов. Ребята собирались уезжать за границу, мы думали, придется искать замену, но они остались. Поэтому больших изменений в составе не будет.

Возьмем еще 2–3 человека. Все до недавних пор играли на любительском уровне, в частности, есть игрок из Львовской области. Фамилии пока не разглашаем, хотим посмотреть парней в деле», — сказал Рыпан.

Ранее ряды «Прикарпатья» пополнили два бывших защитника «Кремня» — центрбек Александр Головко и правый оборонец Владислав Сидоренко. Плюс добавился вратарь Роман Герыч из «Балкан».

По словам Рыпана, лазарет команды сейчас пуст. Первый серьезный спарринг у «Прикарпатья» будет 11 февраля. В этот день седьмая команда Первой лиги сыграет с «Агробизнесом».

«На первом этапе подготовки у нас два тренировочных матча с местными аматорскими командами. Основная работа начнется уже на втором сборе, в Яремче», — отметил наставник ивано-франковцев, которые вышли из отпуска 17 января и сейчас работают в областном центре.

Главная задача «Прикарпатья» на сезон — сохранить прописку в Первой лиге.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лидеров Первой лиги пригласил на сбор капитана «ВПК-Агро».

Также стало известно, что «Альянс» поставил задачу выйти в стыковые матчи для борьбы за путевку в УПЛ.

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