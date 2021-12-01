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Главный редактор France Football: Левандовски ещё может получить Золотой мяч

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.12.2021
12:50
Новость
Футбол

Главный редактор France Football Паскаль Ферре заявил, что редакция рассмотрит предложение Месси вручить «Золотой мяч» за 2020 год. По мнению экспертов и спортсменов, он бы достался Роберту Левандовски.

«То, что сказал Месси, было красиво и умно. Мы можем подумать об этом, и в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча». Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Голосования не было. Но, если честно, в прошлом году у Левандовски были большие шансы на победу», - цитирует Ферре Watson.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

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