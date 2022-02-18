Глава судейского комитета УАФ Лучи назвал дату презентации третьего фургона ВАР

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи анонсировал прибытие третьего фургона ВАР на матчах УПЛ. Итальянец заявил, что с 19-го тура все поединки украинской Премьер-лиги будут проводиться под надзором ВАР.

«Мы проведем тестирование арбитров по физической подготовке и решим, кто с них получит назначения уже на 19-й тур УПЛ.

Также оценим теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется по вопросам ВАР. Днем во вторник (22 февраля), возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона ВАР», – заявил Лучи в эфире телеканала «Футбол 1».

Стоит отметить, что до этого на матчах УПЛ работали всего два фургона ВАР, которые не могли охватить сразу все поединки украинского первенства.

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