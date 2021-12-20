Глава селекционного отдела «Шахтера» покинул клуб

Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту покинул донецкий клуб. Португальский специалист продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором, сообщает телеграм-канал «Бомбардир»

Также сообщается, что греки выплатили «Шахтеру» неустойку, сумма которой не разглашается.

Жозе Боту работал в донецком клубе с 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины вскоре станет отцом

Источник: «Шахтер» может купить игрока «Челси»

Воспитанник «Шахтер» станет игроком «Славии»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.