Глава селекционного отдела «Шахтера» покинул клуб

20.12.2021
17:22
Новость
Футбол
Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту покинул донецкий клуб. Португальский специалист продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором, сообщает телеграм-канал «Бомбардир»
Также сообщается, что греки выплатили «Шахтеру» неустойку, сумма которой не разглашается.
Жозе Боту работал в донецком клубе с 2018 года.
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Источник: «Шахтер» может купить игрока «Челси»
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