Глава российского футзала: игроки не повелись на провокации украинских болельщиков

Глава Ассоциации футзала России Эмиль Алиев дал комментарий по поводу поведения украинских болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы. Они скандировали известную матерную кричалку в адрес Владимира Путина.
««Нам было неприятно слышать выкрики и скандирования со стороны фанатов сборной Украины. УЕФА делал предупреждения и просил не выкрикивать политических лозунгов в адрес соперника.
Тем не менее, толпа фанатов все равно продолжала это делать. И наши футболисты, и тренеры это слышали. Я благодарен им за то, что после нашей установки они не велись ни на одну провокацию или выкрик. Они выдержали, и это позволило нам выиграть.
Между официальными лицами у нас прекрасные отношения. Тренер Александр Косенко хорошо подготовил украинцев. Мы всегда друг другу желаем удачи. Несмотря на принятое ими решение не жать руки, наши отношения останутся нормальными и спортивными. Мы понимаем, в каких непростых ситуациях находятся футболисты и тренеры. Понимаем, что это не их желание», — сказал Алиев в интервью каналу «Матч-ТВ».
Напомним, что сборная Украины уступила россиянам (2:3).
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