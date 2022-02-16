Глава НОК Украины высказался по поводу серебряной медали Абраменко

Глава Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поделился впечатлениями от успеха фристайлиста Александра Абраменко, который принес нашей стране первую медаль на Играх в Пекине.

«Конечно, ждали медали и раньше, но все мы понимаем непростую ситуацию для всех спортсменов в период пандемии. Верили в команду фристайлистов, но сложилось по-другому. Было очень непросто в Пекине. Однако Саша выдержал всё. Он настоящий герой.

Большая благодарность ему, каждому спортсмену сборной Украины, Энверу Аблаеву, всем специалистам команды, которые являются профессионалами высокого уровня и уже подготовили прекрасную молодежь, которая продолжит эти прекрасные медальные традиции. Горжусь украинскими олимпийцами. Как говорят, «снимаю шляпу» перед нашими спортсменами. Они настоящие герои.

Это большое событие для нашей страны. Особенно в День Единения Украины. Это медаль, которая объединяет наше государство. Это особенное достижение в сложное для Украины время, тем более сегодня», — приводит слова Бубки официальный сайт НОК Украины.

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