Глава мирового хоккея назвал условия попадания «Донбасса» в Лигу чемпионов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что думает о конфликте ФХУ с Борисом Колесниковым и условиях участия «Донбасса» в Лиге чемпионов.

«Под юрисдикцией IIHF находятся все международные клубные турниры. Доля IIHF в Лиге чемпионов — 12,5%.



Исходя из этого, могу сказать, что сейчас у клуба «Донбасс» есть единственная возможность получить wild card для участия в Лиге чемпионов — признать наложенные на него санкции.



Если wild card будет выдана без соблюдения этого условия, это будет означать одно — IIHF выйдет из корпоративных прав в Лиге чемпионов, и это приведет к длительной волоките.

Существование двух лиг в Украине невозможно. Конечно, обе стороны должны идти на встречу друг другу. Я готов стать модератором в этом процессе, но не позволю нарушать правила.



Это касается не только «Донбасса», но и всех других клубов. Мы будем сильным партнером украинского хоккея и Федерации хоккея Украины», — приводит слова Тардифа официальный сайт ФХУ.

Напомним, что конфликт Федерации и владельца «Донбасса» Бориса Колесникова привел к появлению в Украине двух разных лиг. Донецкий клуб в сезоне-2021/22 дебютировал в хоккейной Лиге чемпионов.

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