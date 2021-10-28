Гинзбург: «Прометей» одержал историческую победу

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург дал комментарий после выездного матча с «Сассари» (87:79) в рамках третьего тура Лиги чемпионов ФИБА. Это первая победа в истории действующего чемпиона Украина на групповом этапе данного турнира.

«Историческая победа для «Прометея». Команда существует два-три года, так что обыграть такой клуб, как «Сассари», на выезде — историческое достижение.

В первой половине не узнал свою команду. Первые 15 минут мы думали о нападении, но плохо играли в защите. Разница доходила до «-16». За две-три минуты до перерыва стали играть лучше.

Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совершенно другая команда. Отлично играли в защите. Позволили сопернику набрать около 30 очков за половину и проявили характер.

Игроки отлично выложились. Я поддерживаю их и считаю, что они проделали отличную работу. Добыть первую победу с командой в Лиге чемпионов — невероятные ощущения. Но мы идем от игры к игре.

Дальше у нас два сложных выезда в Германию и Испанию. Это победа позволит нам бороться за второе место до последних туров. Считаю, что наша группа самая сложная в Лиге чемпионов», — цитирует Гинзбурга ресурс basket.com.ua.

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