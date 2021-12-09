Гинзбург после разгрома «Динамо Сассари»: украинский баскетбол возвращается

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился впечатлениями от матча с «Динамо Сассари» (89:56). Победа позволила чемпиону Украины выйти в раунд плей-ин Лиги чемпионов ФИБА.

«Если нужно описать эту игру одним словом, то я назову ее великолепной. Тренеры редко довольны происходящим на площадке, но сегодня именно такой случай. Игроки отлично выложились. Весь мой штаб проделал отличную работу при подготовке к этому сопернику. Липовый не тренировался пять-шесть дней и был уставшим, но сегодня вышел и помог команде. У нас молодой клуб. Мы постоянно переписываем историю. Это отличное ощущение. Благодарю фанатов за поддержку даже в неудачные моменты. Будем стараться продолжать в том же духе.

Эта победа пойдет на пользу украинскому баскетболу. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Украинский баскетбол возвращается. Сегодня все прошло хорошо. «Сассари» — большой клуб. Против «Тенерифе» мы отлично провели обе игры, но уступили. Сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Сейчас все выглядит хорошо, хотя иногда нам не удается выполнять поставленные цели. Но если продолжим в том же духе и будем укреплять нашу организацию, то сможем стать важной частью европейского баскетбола. Сейчас не думаем об этом, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Гинзбурга ресурс XSPORT.

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