Гецко: в случае быстрого гола «Динамо» сможет рассчитывать на победу в матче с «Барселоной»

2 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» будет принимать «Барселону».



Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в Киеве.

«На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент - эта не та грозная «Барселона» времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда «Барселона» играла с «Динамо» экскпериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене. Кстати, даже хорошо, что последние поединки с «Mариуполем» они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало с приазовцами.

Согласен, у «Динамо» остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с «Барселоной» все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс - в молниеносном переходе от обороны - в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать побуду».

Напомним, что поединок «Динамо» - «Барселона» начнется 2 ноября в Киеве в 22.00.

Ранее мнением об оставшихся матчах Динамо в Лиге чемпионов поделился экс-полузащитник бело-синих Юрий Калитвинцев.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.