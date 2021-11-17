Гецко: в Боснии еще в первом тайме украинцы могли решить судьбу матча

Победив в заключительном поединке отборочного цикла чемпионата мира-2022 футболистов Боснии и Герцеговины (2:0), национальная сборная Украины продолжит борьбу за путевку в финальную часть мундиаля в Катаре.

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о противостоянии в Боснии.

«Наша сборная еще в первом тайме могла решить судьбу поединка в свою пользу, но каким-то не забивным стал Роман Яремчук, действовавший на острие атаки. А перед самым перерывом уже балканцы обязаны были открывать счет. Все же, во втором тайме гости таки склонили чаши весов в свою пользу.

Наши футболисты в предыдущих матчах сами загнали себя в сложное положение, но, к счастью, сумели найти выход. Конечно, рад, что шансы на поездку в Катар еще сохраняются, однако Александру Петракову предстоит серьезная работа над ошибками. Особенно беспокоят неумелые завершающие удары.

Сейчас еще сложно спрогнозировать, с кем нашим ребятам придется сразиться в стыковых поединках, однако не исключен вариант, что очередным оппонентом будет кто-то из топов: Португалия или Италия, а там, в лучшем случае, обойдется 3-4 голевыми моментами. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на исправлении прицела».

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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