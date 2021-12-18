Гецко: такими защитниками, как Мампасси, сборной Украины нельзя разбрасываться

Игрок юниорской сборной Украины и донецкого «Шахтера» Марк Мампасси продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался об этом трансфере.
«Марк Мампасси не известен широкому кругу болельщиков даже в Украине. Поэтому переход 18-летнего защитника за серьезные деньги в «Локомотив» — это свидетельство качественной работы «Шахтера» на трансферном рынке, или «железнодорожники» разглядели в нем очень талантливого игрока, который в ближайшие годы принесет им пользу, а затем будет продан с выгодой в более именитый клуб.
На мой взгляд, менеджеры «горняков» на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета «Шахтера», но и воспитанников клубной академии.
Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более, что его переход в «Локомотив» — это инициатива «Шахтера», а не прихоть футболиста».
Раннее свое мнение о переходе Мампасси в Локомотив высказал экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич.
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