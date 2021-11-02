Гецко: «Шахтеру» есть чем удивить «Реал»

3 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в Mадриде будут выяснять отношения «Реал» и «Шахтер».

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.

«Вне сомнения, «Реал» - фаворит, но ведь можно назвать немало случаев, когда «горняки» чем сильнее оппонент, тем лучше играли. Будем надеяться, что так будет и завтра. Я тоже оцениваю выше шансы мадридцев, особенно если принять во внимание счет недавнего их поединка в Киеве.

Психологический перевес будет на стороне хозяев. Все же, хочется верить, что «горняки» продуктивно поработали над ошибками, прежде всего, в центре обороны. Возвращение в строй Николая Mатвиенко будет своевременным, его в Киеве очень не хватало. Хотя линия атаки испанского гранда выглядит очень мощно, а у «Шахтера», наоборот, с «наконечником» - проблемы после травмы Лассины Траоре. Поэтому и не удивительно, что донетчанам никак не удается забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Но ведь рано или поздно, всегда что-то происходит впервые.

Думаю, что завтра у «Шахтера» проблем с мотивацией не будет. В случае неудачи уже сложно будет рассчитывать на еврокубковую весну. Также «горнякам» не стоит ждать от соперника недооценки. »Реал» уже недавно поплатился за шапкозакидательское настроение в матче с «Шерифом». Поэтому испанцы выйдут на поединок, словно он финальный. Чем же тогда «Шахтер» может удивить именитых мадридцев? Еще большей самоотдачей и преуспеть в реализации голевых моментов. Они обязательно будут, главное их не транжирить».

Напомним, что поединок «Реал» — «Шахтер» начнется 3 ноября в 19.45.

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