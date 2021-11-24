Гецко: «Шахтер» в исполнительском мастерстве не уступает «Интеру»

24 ноября в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Шахтер».

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь «горнякам» добиться в Италии положительного результата.

Иван Гецко

«Для решения своих турнирных задач соперников устраивает только победа. Уверен, что сегодня в Mилане обойдется без подписания мирного соглашения. Конечно, очень хочется, чтобы «горняки» склонили чаши весов в свою пользу, что позволило бы им остаться в гонке за путевку в Лигу Европы. Однако «Шахтеру» в Милане будет трудно, ведь итальянский гранд набрал в последнее время приличную скорость.

На мой взгляд, очень много будет зависеть от сбалансированности действий «горняков», поскольку в исполнительском мастерстве они не уступают «Интеру».

Напомним, что «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Ранее своими ожиданиями от матча «Шахтера» с «Интером» поделился Олег Матвеев.

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