Гецко: хозяева «Дженоа» переоценили возможности Шевченко

15 января экс- главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко был уволен с поста рулевого «Дженоа» из Италии.



Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими мыслями по поводу отставки украинского специалиста.

«Думаю, что хозяева «Дженоа» переоценили тренерские возможности Шевченко. Согласен, у него были успехи со сборной Украины, но не было вообще опыта работы на клубном уровне. А это две большие разницы. Тем более, что Шевченко досталась плохо укомплектованная команда, к тому же, ему раньше не приходилось быть кризисным менеджером.

Я думал, что Андрей Николаевич начнет свою тренерскую карьеру на клубном уровне с менее престижного чемпионата. С «Дженоа» не получилось, не подставили плечо и его помощники. Серия А – это не тот турнир, где возможна какая-то снисходительность, где учитывают твои прежние заслуги. Здесь нет времени на раскачку, нужно сразу доказывать свою профпригодность. Чуда не произошло, по репутации Шевченко был нанесен мощный удар.

Что ему посоветовать? При анализе учесть каждую мелочь, психологически отдохнуть, а затем предпринять попытку заявить о себе в менее именитом чемпионате. На мой взгляд, украинская Премьер-лига - нормальный вариант.

Обогатиться знаниями, добиться признания и только потом Шевченко может справиться с новым вызовом в топ-чемпионатах».

Ранее свое мнение об отставке Шевченко высказал экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

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