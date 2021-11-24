Гецко: игрокам «Динамо» пока очень сложно сыграть через «не могу» в ключевой момент

Проиграв в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Баварии» (1:2), футболисты «Динамо» потеряли все шансы на путевку в еврокубковую весну.

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в столице Украины.

Левандовски забил гол-красавец в ворота чемпиона Украины

«Чуда не произошло, «Бавария» даже не в оптимальном составе прогнозируемо взяла верх. Динамовцы стали заметными на поле лишь после перерыва, когда мюнхенцы начали играть по счету, включив эконом-режим. Киевляне едва не наказали гостей за пассивность и не спаслись от поражения, что сохраняло шансы на завоевание путевки в еврокубковую веснe, но в очередной раз подвело исполнительское мастерство.

На мой взгляд, если бы динамовцы попали даже в группу с менее именитыми соперниками, им бы все равно ничего не «светило». Просто не тот уровень подготовки, да и сыграть в ключевой момент через «не могу», им пока очень сложно.

Выход? Усиление команды 3-4 высококлассными исполнителями, иначе киевлянам придется смириться с ролью статистов на международной арене».

Напомним, что перед заключительным туром киевляне занимают последнее место в своей группе, набрав одно очко. У «Бенфики» на четыре пункта больше.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Первый снег, первый гол, ноль очков: «Динамо» вновь проиграло «Баварии»

Евровесны не будет, Гармаш забивает даже в ЛЧ: пять главных выводов по матчу «Динамо» с «Баварией»

Mатвеев: приснилось, что «Шахтер» победит «Интер» 1:0

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.