Гецко: динамовцам со «Спортингом» нужно воспользоваться благоприятным жребием

В 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА киевское «Динамо» встретится с португальским «Спортингом».



Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты состоявшейся сегодня жеребьевки.

«На мой взгляд, вполне приемлемый вариант, могло быть и похуже. Радует, что согласно жребию динамовцы будут хозяевами, как поединка с португальцами, так и четвертьфинала, в случае победы. Необходимо обязательно воспользоваться поддержкой 12 игрока, тем более, что в групповом раунде киевляне в родных стенах уверенно победили сверстников из более именитых команд.

В последнем поединке – с испанским «Депортиво» динамовцы не могли задействовать всех сильнейших игроков, но они продемонстрировали не только хорошую выучку, но доказали, что у них надежные резервисты.

Будем надеяться, что к мартовскому противостоянию со «Спортингом» в строй у «Динамо» вернутся все дисквалифицированные, травмированные и заболевшие. А главному тренеру Игорю Костюку хочется пожелать, чтобы действия его подопечных были сбалансированными».

Ранее помощник главного тренера юношеского состава Динамо Олег Венглинский подвёл итоги матча с Депортиво.

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