Гецко: «Динамо» своей игрой может уволить тренера Бенфики Жезуша

8 декабря киевское Динамо проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов - с «Бенфикой».



Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Лиссабоне.

«К сожалению, для динамовцев этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения - выше четвертого места они не поднимутся. Однако уверен, что подопечные Мирчи Луческу отправились заранее в Лиссабон не на пропулку. Я не буду утверждать, что «Барселона» как-то стимулировала «Динамо», но киевляне и сами горят желанием добыть первую победу в групповом раунде, что позволит испанскому гранду пробиться в следующий раунд и может повлиять на решение клубного руководства «Бенфики» уволить главного тренера Жорже Жезуса.

В последнее время лиссабонцы действительно резко сдали.

Поэтому судьба «Бенфики», в первую очередь, зависит от самих футболистов. Путевка в Лигу Европы у них уже в кармане, а если преуспеют у ворот «Динамо», могут еще продолжить весной борьбу даже в Лиге чемпионов.

Я все же, склоняюсь к тому, что динамовцы воспользуются тем, что «Бенфика» атакуя большими силами будет оголять тылы, возьмут на вооружение контрвыпады, не уйдут с поля без своего гола и по крайней мере не проиграют».

Напомним, что поединок «Бенфика» - «Динамо» начнется 8 декабря в 22.00.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.



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