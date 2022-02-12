Генпрокурор Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к президенту «Металлиста» Александру Ярославскому и попросила, чтобы он вернулся в Украину для проведения объективного расследования дела о наезде на пешехода со смертельным исходом.

«Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, – а я обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, – давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс.

Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет.

Замалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно, есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека», — приводит слова Венедиктовой Укринформ.

Напомним, что Ярославский вместе со своим тестем Сергеем Свентицким покинули территорию Украины и вылетели на чартере в Лондон после информации о смертельном ДТП с участием его кортежа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП

Генпрокурор Украины взяла под личный контроль ДТП с участием машин Ярославского

Полиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.