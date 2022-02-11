Генпрокурор Украины взяла под личный контроль ДТП с участием машин Ярославского

Процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского будет осуществлять Офис генерального прокурора. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.



«Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц», - написала она на своей странице в Facebook.

Венедиктова добавила, что гражданин, признавшийся в том, что в момент смертельного ДТП он был за рулем, лжет – «по общему мнению полицейских и прокуроров».

«Дело на моем личном контроле», - заявила генпрокурор.

Ранее стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Также представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП.

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