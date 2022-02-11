Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Шахтёр» Д — «Шахтёр» К: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Генпрокурор Украины взяла под личный контроль ДТП с участием машин Ярославского

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
11.02.2022
11:45
Новость
Футбол

Процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского будет осуществлять Офис генерального прокурора. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц», - написала она на своей странице в Facebook.

Венедиктова добавила, что гражданин, признавшийся в том, что в момент смертельного ДТП он был за рулем, лжет – «по общему мнению полицейских и прокуроров».

«Дело на моем личном контроле», - заявила генпрокурор.

Ранее стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Также представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Гвоздик и Ярославский поддержат «Металлист» на турнире Winter Cup 2022» в Турции
Гвоздик и Ярославский поддержат «Металлист» на турнире Winter Cup 2022» в Турции
Ярославский объяснил, почему боксер Гвоздик прибыл на сбор «Металлиста»
Ярославский объяснил, почему боксер Гвоздик прибыл на сбор «Металлиста»
Представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП
Представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи