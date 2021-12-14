Генинсон отреагировал на информацию о работе в «Черноморце»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал слухи, что может стать новым спортивным директором одесского «Черноморца».

«Знаете, сколько информации про меня ходит, особенно которую люди специально выпускают. Ну какой из меня спортивный директор без соответствующего опыта работы? Мне, конечно, льстит такое. Но это неправда. Тем более, в таком легендарном клубе, как «Черноморец».

Я бы с удовольствием каким-нибудь хоккейным клубом позанимался», – сказал Генинсон в комментарии FootBoom.

В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, когда наступит ясность с будущим «Черноморца»

Источник: Григорчук уже выбрал себе ассистента в «Черноморце»

Мороз прокомментировал смену тренера в «Черноморце»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.