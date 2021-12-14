Генинсон отреагировал на информацию о работе в «Черноморце»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал слухи, что может стать новым спортивным директором одесского «Черноморца».
«Знаете, сколько информации про меня ходит, особенно которую люди специально выпускают. Ну какой из меня спортивный директор без соответствующего опыта работы? Мне, конечно, льстит такое. Но это неправда. Тем более, в таком легендарном клубе, как «Черноморец».
Я бы с удовольствием каким-нибудь хоккейным клубом позанимался», – сказал Генинсон в комментарии FootBoom.
В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.
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