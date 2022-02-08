Генеральный директор «Динамо» отреагировал на возможный интерес к защитнику «Шерифа»

Появившуюся на днях в СМИ информацию о заинтересованности киевского «Динамо» в 26-летнем перуанском защитнике тираспольского «Шерифа» Густаво Дуланто в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал генеральный директор столичного клуба Реваз Чохонелидзе.



«Я об этом первый раз слышу, Лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У «Динамо» сейчас достаточно защитников.

В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается «Шерифа», то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат».

В «Шерифе» информацию о возможном интересе со стороны «Динамо» к 26-летнему футболисту, за которого якобы предлагается 1,7 миллиона долларов, пока не прокомментировали.

Добавим, что молдавский клуб в начале февраля подал официальную заявку в УЕФА на матч плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой». В ней значится и фамилия Густаво Дуланто.

Ранее член тренерского штаба «Динамо» Олег Гусев поделился впечатлениями от контрольного матча с черногорским «Рударом» (1:0) на сборе в Турции.

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Источник: «Динамо» не планирует серьезных приобретений

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