Генеральный директор «Черноморца» прокомментировал возможный перенос старта весенней части чемпионата

Старт весенней части чемпионата Украины может быть отложен на неопределенный срок. Это связано с тем, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодняшнем заседании под председательством президента Владимира Зеленского принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, где идет операция вооруженных сил.



Тем временем в разных городах страны в эти дни полным ходом идет подготовка к первым матчам весеннего отрезка сезона-2021/22. В одном из них – Одессе, где на поединок обновленного «Черноморца» с «Мариуполем» уже было продано свыше 10 тысяч билетов, на ближайший четверг была запланирована открытая тренировка команды с предшествующей ей пресс-конференцией главного тренера Романа Григорчука.

Генеральный директора ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чего ждать любителям футбола в случае введенного чрезвычайного положения.

«Пока не могу ничего ответить. Мы ждем официальную информацию, в том числе и от руководящих органов нашего футбола, чтобы понять, какие будут применяться меры.

Открытая тренировка? Ничего пока не меняется, все идет по плану. Все мероприятия будут проводиться пошагово. А если будут какие-то изменения, то об этом мы сообщим дополнительно на официальных ресурсах и пообщаемся с журналистами».

Ранее стало известно о том, что старт весенней части УПЛ может быть перенесен.



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