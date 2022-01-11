Генеральный директор «Александрии» ответил коллеге из «Десны» по Калитвинцеву

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал слова спортивного директора «Десны» Вадима Мельника, который считает Владислава Калитвинцева игроком черниговского клуба.

«Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и «Десна» уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь не о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить «Десна».

Будем ли мы бороться за Калитвинцева в судах? Необходимо, чтобы «Десна» сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У «Десны» с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб «Десна» разобрался с игроком — вот и всё», — приводит слова Китаева ресурс FanDay.

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