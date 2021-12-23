Гендиректор «Металлиста 1925»: рассчитываем приобрести 5-6 человек в нападение и защиту

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко рассказал о планах на трансферном рынке в зимний перерыв. Харьковский клуб намерен приобрети несколько футболистов на проблемные позиции.

«С 24 января по 20 февраля у нас будет сбор в Турции. Планируется 8-10 спаррингов, это уточняется. У нас будет даже по две игры в день, поэтому сыграют все.

После Нового года будем заниматься трансферами. Рассчитываем приобрести 5-6 человек на проблемные позиции в нападение и защиту. Пока мы не спешим», — сказал Вдовенко в эфире телеканала «Футбол 1».

На зимний перерыв «Металлист 1925» ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков.

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