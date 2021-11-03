Гай: «Шахтеру» в Мадриде нужно искать пространство за спинами защитников

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал предстоящий матч горняков против Королевского клуба в Мадриде, который состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«В первую очередь, надо говорить о том, что для того, чтобы конкурировать с командами такого уровня, как мадридский «Реал», нужно, чтобы соревновательный уровень нашего чемпионата был выше, чем сейчас. Вырастет чемпионат, вырастет мастерство футболистов. Пока же мы вынуждены страдать и недобирать очки в таких матчах.

Думаю, главные выводы после поражения «Реалу» в Киеве состоят в том, что все равно в Мадриде тоже нужно играть в атакующий футбол с высокой надежностью в обороне. Это очевидные вещи. Если «Шахтер» будет включать более высокую скорость и искать пространство за спинами соперника, шансы на «Сантьяго Бернабеу» будут, поскольку у горняков есть скоростные игроки. Как только в киевском матче включалась скорость на флангах, у испанцев возникали проблемы. Думаю, исходя из этого тренерский штаб «Шахтера» и будет строить игру.

Конечно, турнирное положение «Шахтера» обязывает команду играть на победу. «Шериф» в этой группе преподнес сюрприз, поэтому теперь и «Реалу», и «Шахтеру» нужно нервничать, чтобы в оставшихся матчах в группе играть только на победу».

Ранее своим мнением о матче «Реал» — «Шахтер» в Мадриде поделился экс-полузащитник горняков Геннадий Орбу.

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