Гармаш выиграл голосование за звание лучшего игрока «Динамо» в ноябре

«Динамо» опубликовало результаты голосования, которое было призвано определить лучшего игрока команды в ноябре.

В опросе, который проходил в телеграм-канале киевского клуба, приняли участие более пяти с половиной тысяч респондентов. Они выбирали из пяти претендентов: Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Витиньо и Виталий Буяльский.

Победу одержал Денис Гармаш с результатом 38%. Он на четыре процента опередил Николая Шапаренко. Остальные сильно отстали: Виктор Цыганков набрал 15%, Витиньо — 8%, Буяльский — 5%.

Денис Гармаш в ноябре отметился двумя мячами и вернулся в сборную Украины. Он поразил ворота «Черноморца» и «Баварии». Гармаш забил первый гол «Динамо» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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