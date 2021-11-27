Гармаш снова сыграет форварда в матче «Динамо» с «Минаем»

Стали известны составы «Миная» и «Динамо» на очный матч в рамках 16-го тура УПЛ.

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Гармаш.

Напомним, что «Динамо» с 38-ю очками лидирует в таблице УПЛ. Однако киевляне опережают донецкий «Шахтер» только по разнице мячей.

«Минай» занимает предпоследнюю 15-ю строчку с девятью очками. Закарпатская команда не может победить 14 матчей. 24 ноября в перенесенной встрече третьего тура с «Колосом» «Минай» упустил три очка на последней минуте.

Ранее главный тренер закарпатской команды Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

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