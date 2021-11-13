Гармаш рассказал о происхождении своего прозвища «кум»

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш рассказал о происхождении своего прозвища.
«Все называют меня «кумом»? Ну да, еще с Луганска пошло. Потом в Киев переехал – так и осталось.
Не знаю, почему. Мы просто сидели, общались, кто-то сказал. Я когда в интернат поступал, приехал из села – чуть на украинском разговаривал. Может, что-то сказал, и было: «О, кум», – не знаю, короче. Так и пошло.
Я мастер раздавать прозвища? Бывает, такое у меня есть. Чисто чтобы настроение поднять, посмеяться.
Витиньо? Новая кличка у него – огурец. Форма у него такая – худенький, как огурец. Всем даются, не бывает, что оно надолго – посмеялись и перешли к другому. По внешности так выходит», - сказал Гармаш в интервью Игорю Бурбасу.
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