Гармаш рассказал, кем хочет работать после завершения карьеры футболиста

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш рассказал о своих планах.



«Жил и жил, за будущее стал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так – играешь, будто будешь всю жизнь это делать. В 23 не думал, что будет после завершения карьеры.

Сейчас думаю уже, что дальше будет.

Мысли есть. Тренировать – нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать.

Да, еще 5-6 лет есть. Надо как-то построить, чтобы семья дальше существовала, жить за что-то придется.

Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционер какой-то – у меня с головой все в порядке. Вижу, хороший игрок или нет, с этим разбираюсь.

За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Много легионеров не заиграло, мы берем, а оно не «в точку».

Да-да, хотя бы недельку дайте мне потренироваться. Мне бы селекционером – голова варит, могу посоветовать что-то», – сказал Гармаш.

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