Гармаш: форвардом еще не чувствую себя

Игрок «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Поединок прошел в Киеве и завершился поражение бело-синих со счетом 1:2.

«Было тяжело, во втором тайме мы уже пошли ва-банк, отвечали атакой на атаку. Хорошо, что забили, но проиграли – очень жаль.

Повезло, забил, но очки не взяли – это плохо. Моя задача на этой позиции – бороться, цепляться за мяч. Честно, форвардом еще не чувствую себя. Я не знаю, сколько еще времени понадобится. Я себя там не чувствую, но тренеры ставят – я рад, что выхожу на поле», – сказал Гармаш в эфире Megogo.

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