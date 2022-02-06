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«Ганза» на выезде разгромила «Динамо», Сикан вышел на замену

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
16:37
Новость
Футбол

В матче 21-го тура второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» принимало «Ганзу». Поединок завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе «Ганзы» дебютировал украинский нападающий Даниил Сикан, который вышел на замену на 71-й минуте.

Вторая Бундеслига

21-й тур

«Динамо» Дрезден – «Ганза» - 1:4

«Ганза» набрала 24 очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице.

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