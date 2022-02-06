«Ганза» на выезде разгромила «Динамо», Сикан вышел на замену

В матче 21-го тура второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» принимало «Ганзу». Поединок завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе «Ганзы» дебютировал украинский нападающий Даниил Сикан, который вышел на замену на 71-й минуте.

Вторая Бундеслига

21-й тур

«Динамо» Дрезден – «Ганза» - 1:4

«Ганза» набрала 24 очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сикан: наверное, летом попрошу «Шахтер» о трансфере

Сикан: адаптироваться в «Ганзе» мне помогает Олимпийский чемпион из Украины

Сикан рассказал о разговоре с Петраковым перед уходом из «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.