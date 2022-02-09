Ганский легионер не подошел «Ворскле»

09.02.2022
09:40
Новость
Футбол
Ганский защитник Масахуду Альхассан покинул тренировочный лагерь полтавской «Ворсклы».
Наставник команды УПЛ Юрий Максимов остался недоволен работой игрока во время просмотра, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».
Напомним, 29-летний левый защитник из Ганы является воспитанником «Дженоа», также выступал за «Удинезе», «Новару», «Перуджу» и финский ТПС. Его последний клуб – египетский ЕНППИ.
Ранее генеральный директор «Динамо» отреагировал на возможный интерес к защитнику «Шерифа».
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