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Ганский легионер не подошел «Ворскле»

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
09:40
Новость
Футбол

Ганский защитник Масахуду Альхассан покинул тренировочный лагерь полтавской «Ворсклы».

Наставник команды УПЛ Юрий Максимов остался недоволен работой игрока во время просмотра, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

Напомним, 29-летний левый защитник из Ганы является воспитанником «Дженоа», также выступал за «Удинезе», «Новару», «Перуджу» и финский ТПС. Его последний клуб – египетский ЕНППИ.

Ранее генеральный директор «Динамо» отреагировал на возможный интерес к защитнику «Шерифа».

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