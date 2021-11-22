Гамула о жизни в ЛНР: очень там серо, очень грустно

Известный украинский тренер Игорь Гамула в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал, когда в последний раз был на родине в Луганске.



«Буквально неделю назад. Был у мамы в Алчевске. В декабре месяце ей будет 96 лет. Одно меня радует - что она жива, сама себя обслуживает и всегда ждет меня. Буквально на следующей неделе опять поеду к ней. Стараюсь бывать у мамы часто.

Как вообще жизнь в так называемой ЛНР? Очень там серо. Очень грустно. Но не хочу вдаваться в какие-то подробности, так как не понимаю, что это происходит. И не хочу понимать».

Ранее Игорь Гамула рассказало возможном матче между сборными Украины и России.

Полное интервью читайте здесь.



Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.