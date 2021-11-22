Гамула: хочу, чтобы сборные Украины и России вышли на чемпионат мира

Известный украинский тренер Игорь Гамула в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал гипотетический матч между сборными Украины и России.



«Уже давно было сказано, что Украина и Россия в плей-офф не будут между собой играть. А дать ответ на ваш вопрос мне сложно, так как я болею за обе сборные. Мне очень хотелось бы, чтобы они попали на чемпионат мира в Катар. Если говорить об украинской национальной команде, то ей придется сложно, так как в списке сеянных помимо признанных фаворитов Италии и Португалии значатся такие сильные сборные, как Швеция, Шотландия и Уэльс».

Полное интервью читайте здесь.

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