«Галичанка» победила «Ювенту» в первом матче 1/16 Еврокубка

14.11.2021
17:11
Новость
Гандбол
Львовская «Галичанка» в 1/16 финала женского гандбольного Еврокубка переиграла 13-кратного чемпиона Словакии «Ювенту» со счетом 27:22.
Первый тайм закончился победой львовской команды – 15:10. Во втором тайме «Галичанка» сумела удержать разрыв в счете, хотя имела шансы выиграть и с большим перевесом.
Ответный матч пройдет 21 ноября в Словакии.
Еврокубок
1/16 финала
Первый матч
«Галичанка» – «Ювента» – 27:22 (15:10)
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