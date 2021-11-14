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«Галичанка» победила «Ювенту» в первом матче 1/16 Еврокубка

Павел Соловей
Павел Соловей
14.11.2021
17:11
Новость
Гандбол

Львовская «Галичанка» в 1/16 финала женского гандбольного Еврокубка переиграла 13-кратного чемпиона Словакии «Ювенту» со счетом 27:22.

Первый тайм закончился победой львовской команды – 15:10. Во втором тайме «Галичанка» сумела удержать разрыв в счете, хотя имела шансы выиграть и с большим перевесом.

Ответный матч пройдет 21 ноября в Словакии.

Еврокубок

1/16 финала

Первый матч

«Галичанка» – «Ювента» – 27:22 (15:10)

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