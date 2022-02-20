«Галичанка» обыграла команду с Фарерских островов в Кубке ЕГФ

20 февраля львовская «Галичанка» обыграла фарерский клуб H71 в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ со счетом 27:26. Поединок состоялся в столице Фарерских Островов — городе Торсхавн.

Первый матч между командами должен был состояться 13 февраля во Львове, однако соперницы отказались приезжать в Украину.

«Галичанка» предложила соперницам сыграть два матча в Копенгагене, но получила отказ. Играть две игры на площадке соперниц «Галичанка» не захотела. Украинская команда согласилась сыграть на Фарерских островах только второй матч четвертьфинала.

Кубок ЕГФ (Женщины). Гандбол. 1/4 финала. Первый матч

«Галичанка» – Н71 – 27:26 (10:13, 17:13)

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