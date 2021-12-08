Фьюри официально назначили соперника и это не Усик

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в ближайшем бою должен провести защиту с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.
Такое постановление вынес Всемирный боксерский совет (WBC). Организация сообщила, что команды боксеров должны провести переговоры и договориться о бое в течение 30 дней.
В противном случае состоятся промоутерские торги, сообщает пресс-служба организации.
Таким образом, поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком в ближайшее время не видать.
Фьюри свой последний бой провел в ночь с 9 на 10 октября, в одиннадцатом раунде нокаутировав Уайлдера и защитив титулы WBC и The Ring в Лас-Вегасе.
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