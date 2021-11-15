Футзальная сборная Украины всухую проиграла испанцам

Сборная Украины провела контрольный матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2022.

Наши футзалисты сыграли в Логроньо гостевой поединок против Испании. Хозяева владели заметным перевесом и заслуженно победили. Однако украинцы упустили несколько отличных моментов, чтобы не проиграть всухую.

Завтра наши проведут с Испанией второй спарринг. Он состоится в городе Альбельда-де-Ирегуа и начнется в 19:30.

Отметим, что сборная Испании является семикратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.

Футзал. Товарищеский матч

Испания — Украина — 3:0 (1:0)

Голы: Лосано (10, 39, дабл-пенальти), Сесилио (21).

Испания: Эрреро — Ортис, Лосано, Мельядо, Гомес; Дидак, Борха, Эстебан, Солано, Райя, Адольфо, Сесилио, Катела, Антонио.

Украина: Цыпун — Лебедь, Серый, Абакшин, Журба; Савенко, Радевич, Малышко, Микитюк, Фаренюк, Корсунь, Белоцерковец, Педяш.

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