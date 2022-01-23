Футзалист Зварич после разгрома Сербии: мы выступили как команда и чувствовали поддержку всей страны

Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварич поделился впечатлениями от матча с Сербией (6:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Он сделал дубль в этой игре.

«Мы хорошо подготовились и изучили соперника. Кроме того, мы были очень мотивированы играть против такой сильной команды, как Сербия.

Мы хорошо выступили сегодня как команда, а также ощущали поддержку всей страны», — приводит слова Зварича официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины после двух туров набрала шесть очков при разнице мячей 8:4. В последнем туре наши 28 января сыграют с лидером группы Португалией (шесть очков, разница мячей 8:3), а сборная Нидерландов (три очка, разница — 4:6) сразится с Сербией, у которой ноль пунктов.

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