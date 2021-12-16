«Фуэнлабрада» Зозули получила нового голавного тренера

«Фуэнлабрада», за которую игнрает украинский форвард Роман Зозуля, назначила Серхио Пелльисера новым наставником.



Контракт с Серхио Пелльисером рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт клубас Сегунды «Фуэнлабрады».

Новый тренер призван вывести команду Романа Зозули из кризиса. «Фуэнлабрада» не выигрывает в 11 матчах чемпионата подряд и занимает 19 место Сегунды, находясь в зоне вылета. Дебютный матч с новым наставником команда сыграет 19 декабря против «Овьедо».

Самым известным клубом, в котором работал 48-летний Пелльисер, является «Малага». Он возглавлял «анчоусов» с января 2020-го по июнь 2021-го.

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».



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