Француз Жаклен выиграл мужской масс-старт

19 декабря состоялся мужской масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси.

Украина в этой гонке представлена не была. Гонку выиграл француз Жаклен. Вторым стал Фийон-Майе из Франции, а третьем норвежец Тарьей Бо.

Кубок мира. Четвертый этап. Анси (Франция)

Масс-старт. Мужчины

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (0-0-1-0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.5 (1-1-0-0)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 10.3 (0-0-1-0)...

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47.8 (1-1-1-1)...

В гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам этапа.

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