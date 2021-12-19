Француз Жаклен выиграл мужской масс-старт

19 декабря состоялся мужской масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси.
Украина в этой гонке представлена не была. Гонку выиграл француз Жаклен. Вторым стал Фийон-Майе из Франции, а третьем норвежец Тарьей Бо.
Кубок мира. Четвертый этап. Анси (Франция)
Масс-старт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (0-0-1-0)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.5 (1-1-0-0)
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 10.3 (0-0-1-0)...
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47.8 (1-1-1-1)...
В гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам этапа.
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