Франция победила Финляндию и помогла Украине выйти в плей-офф

17.11.2021
00:08
Новость
Футбол
16 ноября в рамках отбора мундиаля сборная Франции в Хельсинки играла с Финляндией.
Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка французы забили после точных ударов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
Франция победила со счетом 2:0, что позволило Украине, выигравшей у Боснии, выйти на второе место в группе.
Чемпионат мира. Отборочный цикл. Группа D
Финляндия – Франция – 0:2 (0:0)
Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76.
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