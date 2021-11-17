Франция победила Финляндию и помогла Украине выйти в плей-офф

16 ноября в рамках отбора мундиаля сборная Франции в Хельсинки играла с Финляндией.



Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка французы забили после точных ударов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Франция победила со счетом 2:0, что позволило Украине, выигравшей у Боснии, выйти на второе место в группе.

Чемпионат мира. Отборочный цикл. Группа D

Финляндия – Франция – 0:2 (0:0)

Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76.

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